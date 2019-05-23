В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM В Александринском театре на площади Островского в центре Петербурга 23 мая проходят учения, в ходе которых задействованы различные силовые подразделения, а также используются пиротехнические средства. Дым от них заметили обеспокоенные горожане, выложив соответствующие фото в соцсети.

Как сообщили в администрации Центрального района Санкт-Петербургу, учения проводятся в рамках подготовки к Театральной олимпиаде, которая пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 ноября 2019 года.

По легенде учений, во время спектакля охрана театра обнаруживает вооруженных людей и вызывает по тревоге сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Одновременно в театре включается система оповещения и начинается эвакуация зрителей и персонала. Тогда условные «террористы», поняв, что раскрыты, производят захват заложников.

В учениях примут участие порядка 300 человек.

Добавим, что здание Академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского театра) имеет 7 этажей, 11 подъездов и вмещает 1044 зрителя.