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В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения

Общество

Так оперативные службы города готовятся к Театральной олимпиаде

В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александринский театр

Санкт-Петербург, 23 мая 2019, 12:12 — REGNUM  В Александринском театре на площади Островского в центре Петербурга 23 мая проходят учения, в ходе которых задействованы различные силовые подразделения, а также используются пиротехнические средства. Дым от них заметили обеспокоенные горожане, выложив соответствующие фото в соцсети.

Как сообщили в администрации Центрального района Санкт-Петербургу, учения проводятся в рамках подготовки к Театральной олимпиаде, которая пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 ноября 2019 года.

По легенде учений, во время спектакля охрана театра обнаруживает вооруженных людей и вызывает по тревоге сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Одновременно в театре включается система оповещения и начинается эвакуация зрителей и персонала. Тогда условные «террористы», поняв, что раскрыты, производят захват заложников.

В учениях примут участие порядка 300 человек.

Добавим, что здание Академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского театра) имеет 7 этажей, 11 подъездов и вмещает 1044 зрителя.

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Антитеррор
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