Всемирный банк оценил издержки Казахстана из-за отсутствия доступа к воде

Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM Ежегодные издержки, связанные с отсутствием всеобщего доступа к воде, в Казахстане могут составлять более $750 млн. Об этом заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Туркестану Лилия Бурунчук, сообщает 23 мая агентство «КазТАГ».

"Это очень большая цифра отрицательного эффекта и, я думаю, что инвестиции в этой области очень важны», — добавила Бурунчук.

По её словам, водно-энергетические ресурсы в Туркестане используются неэффективно. Если страны региона не будут улучшать управление водными ресурсам, то Туркестан может пострадать от засухи больше остальных регионов мира, добавила представитель ВБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Нур-Султане состоялось заседание экспертного совета при Совете безопасности Казахстана. Участники заседания обсудили вопросы обеспечения водной безопасности Казахстана, в том числе загрязнение водоемов и аварийное состояние некоторых гидротехнических сооружений.

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