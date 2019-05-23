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Казахстан примет форум писателей стран Азии

Общество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя союза писателей Улыкбека Есдаулета

Нур-Султан, 23 мая 2019, 11:44 — REGNUM  Форум писателей стран Азии состоится в 2019 году в Казахстане, заявил председатель союза пистолей республики Улыкбек Есдаулет на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обратил внимание на миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации. Токаев высоко оценил деятельность союза писателей Казахстана и пожелал литераторам творческих успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Алма-Ате представили антологию современной казахской литературы, которая переведена на шесть языков ООН. Литературный проект реализован в рамках государственной программы «Рухани жангыру».

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате представили антологию современной казахской литературы

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Политическая жизнь Казахстана
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