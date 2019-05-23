Казахстан примет форум писателей стран Азии

Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Форум писателей стран Азии состоится в 2019 году в Казахстане, заявил председатель союза пистолей республики Улыкбек Есдаулет на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обратил внимание на миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации. Токаев высоко оценил деятельность союза писателей Казахстана и пожелал литераторам творческих успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Алма-Ате представили антологию современной казахской литературы, которая переведена на шесть языков ООН. Литературный проект реализован в рамках государственной программы «Рухани жангыру».

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