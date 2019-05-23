Четверг, 23 Мая 2019 года
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Таможня китайского Ляонина отправила 688 тонн иностранного мусора обратно

Общество

Мусор сопровождался поддельными документами

Далянь, Китай, 23 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Таможня города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая отправила 688 тонн контрабандных твердых отходов туда, откуда они прибыли, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Мусор сопровождался поддельными документами. Алюминиевый шлак был изъят в конце 2018 года таможней Даляня. Все подозреваемые были задержаны, в настоящее время продолжается расследование по этому делу.

Китай начал импортировать в страну твёрдые отходы в качестве источника сырья для своей промышленности еще в 80-е годы прошлого века, вскоре став крупнейшим мировым импортером, каковым оставался в течение десятилетий.

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Пойдя навстречу опасению населения за экологическую обстановку в стране и началу развития «зеленых» технологий, власти Поднебесной решили до конца 2019 года запретить импорт твердых отходов за исключением тех, которые невозможно ничем заместить.

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