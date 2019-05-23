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Команда из трех китайских альпинисток покорила Эверест

Общество

Все они ранее уже покоряли «Вершину мира»

Команда из трех китайских альпинисток покорила Эверест
Николай Рерих. Эверест. Джомолунгма

Пекин, 23 мая 2019, 11:25 — REGNUM  Женская команда альпинистов из Китая успешно покорила самую высокую точку мира — гору Эверест, сообщает 23 мая газета China Daily.

Три китаянки — Ма Лияму из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, бывшая школьная учительница Ада Цан Иньхун из Гонконга и дизайнер из провинции Хэнань центральной части Китая Сунь Нин.

Ма Лияму стала первой синьцзянкой, которая покорила гору Эверест, в мае 2016 года. В 2015 году получила серьезное ранение во время схода лавины в Непале, когда она готовилась к подъему на Эверест.

Ада Цан Иньхун стала первой жительницей Гонконга, которая покорила самую высокую точку мира, в мае 2017 года. Сунь Нин же покорила Эверест впервые в этом году, поднявшись на высоту 8163 метра в сентябре 2018 года.

Женщины вместе начали свое восхождение на Эверест 8 апреля 2019 года, в течение 40 дней адаптируясь к большим высотам и получая интенсивные тренировки.

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