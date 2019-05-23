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Президент Таджикистана отказал в помиловании 99 осужденным

Общество

Ходатайство осужденных лиц отклоняется в связи с характером и степенью общественной опасности совершенных преступлений

Душанбе, 23 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Ходатайство о помиловании 99 человек отклонил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает 23 мая агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство юстиции республики.

В министерстве отметили, что глава государства подписал соответствующий указ 6 мая 2019 года. В документ уточняется, что ходатайство осужденных лиц отклоняется в связи с характером и степенью общественной опасности совершенных преступлений.

В минюсте добавили, что при рассмотрении дел учитывалась личность осужденных, размер причиненного вреда, а также поведение в местах лишения свободы.

Напомним, 7 июня 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о создании комиссии по вопросам помилования. Документ также утверждает положение и состав комиссии.

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Амнистии и помилования
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