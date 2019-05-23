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В РПЦ предложили заново представить проект храма в сквере Екатеринбурга

Общество

Ещё не поздно заняться просвещением, считают в екатеринбургской епархии

Екатеринбург, 23 мая 2019, 11:12 — REGNUM  Жителям Екатеринбурга стоит донести все особенности проекта храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади, несмотря на то, что этот вариант могут даже не включить в грядущий опрос. Об этом заявил протоиерей Максим Миняйло на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Миняйло, екатеринбуржцы были недоинформированы и даже дезинформированы по поводу ожидавшейся постройки храма в сквере. Ещё не поздно представить горожанам проект во всех его деталях и особенностях, считает протоиерей.

Тем не менее, в екатеринбургской епархии не собираются противодействовать проведению опроса.

Напомним, прямо сейчас проходит встреча мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с православной общественностью. Одна из тем мероприятия — детали проведения опроса о новой площадке для храма Святой Екатерины.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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