В РПЦ предложили заново представить проект храма в сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM Жителям Екатеринбурга стоит донести все особенности проекта храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади, несмотря на то, что этот вариант могут даже не включить в грядущий опрос. Об этом заявил протоиерей Максим Миняйло на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Миняйло, екатеринбуржцы были недоинформированы и даже дезинформированы по поводу ожидавшейся постройки храма в сквере. Ещё не поздно представить горожанам проект во всех его деталях и особенностях, считает протоиерей.

Тем не менее, в екатеринбургской епархии не собираются противодействовать проведению опроса.

Напомним, прямо сейчас проходит встреча мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с православной общественностью. Одна из тем мероприятия — детали проведения опроса о новой площадке для храма Святой Екатерины.