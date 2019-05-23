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Убийца двух школьников приговорен к смертной казни в Шанхае

Общество

Убийца хладнокровно выбирал жертв

Шанхай, Китай, 23 мая 2019, 11:10 — REGNUM  В Китае мужчина был приговорен к смертной казни за убийство двоих 10-летних школьников в Шанхае, сообщили в Шанхайском промежуточном народном суде №1, передает 23 мая газета China Daily.

Утром 28 июня 2018 года уроженец города Шаоян провинции Хунань Хуан Ичуань убил двоих мальчиков у ворот Шанхайской начальной школы иностранных языков, распложена улице Пубэй шанхайского района Сюхуэй. Как заявил убийца во время слушаний на суде 6 декабря 2018 года, его поведение было вызвано неурядицами на работе, которые спровоцировали его взять кухонный нож и пойти резать детей.

Кроме того, у Хуана была диагностирована легкая форма шизофрении, однако в суде отметили, что это недостаточный повод для того, чтобы преступник ушел от наказания, а степень его заболевания не лишала его возможности отличать добро от зла.

Суд также подчеркнул, что Хуан долго планировал свое преступление, посещал несколько детских садов и начальных школ Шанхая и столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге Китая прежде, чем выбрать место для нанесения атаки.

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