Гуманитарные учреждения призывают спасти от голода в Сомали 1,7 млн человек

Могадишо, , 12:17 — REGNUM Неправительственные гуманитарные организации, работающие в Сомали, сообщили, что более 1,7 миллиона человек страдают от голода вследствие нехватки осадков в стране.

В своем совместном заявлении национальные и международные учреждения, действующие под эгидой консорциума неправительственных организаций Сомали, призвали оказать гуманитарную помощь сомалийскому населению и спасти жизни местных жителей.

Глава консорциума Насра Исмали отметила, что количество голодающих людей продолжает увеличиваться, однако до сих пор нет проявлений глубокой приверженности делу спасения человеческих жизней в Сомали.

Насра также подчеркнула, что многие семьи в Сомали еще не оправились после предыдущего периода засухи в стране, и нехватка осадков поставит их в кризисное положение.