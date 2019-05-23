Четверг, 23 Мая 2019 года
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Гуманитарные учреждения призывают спасти от голода в Сомали 1,7 млн человек

Общество

Об этом сообщили неправительственные гуманитарные организации

Могадишо, 23 мая 2019, 12:17 — REGNUM  Неправительственные гуманитарные организации, работающие в Сомали, сообщили, что более 1,7 миллиона человек страдают от голода вследствие нехватки осадков в стране.

В своем совместном заявлении национальные и международные учреждения, действующие под эгидой консорциума неправительственных организаций Сомали, призвали оказать гуманитарную помощь сомалийскому населению и спасти жизни местных жителей.

Глава консорциума Насра Исмали отметила, что количество голодающих людей продолжает увеличиваться, однако до сих пор нет проявлений глубокой приверженности делу спасения человеческих жизней в Сомали.

Насра также подчеркнула, что многие семьи в Сомали еще не оправились после предыдущего периода засухи в стране, и нехватка осадков поставит их в кризисное положение.

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Зарубежная хроника
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