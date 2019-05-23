Africa human rights: в Кении бандиты угрожают людям шприцами

Найроби, , 11:18 — REGNUM Жителей кенийских районов Ликони и Кисауни округа Момбаса охватил страх в связи с участившимися случаями нападений, совершаемых группой преступных лиц, угрожающих иглами и шприцами.

Представители организации по защите прав человека в странах Африки «HAKI» (HAKI Africa human rights) сообщили, что преступники используют шприцы для нападения и вымогательства.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представители правозащитной организации призвали граждан помочь местной полиции опознать правонарушителей.

В связи с участившимися случаями совершения подобного рода преступлений, кенийские граждане обвинили полицию в бездействии и заявили, что возьмут закон в свои руки и покончат с бандитами сами.