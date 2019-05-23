Четверг, 23 Мая 2019 года
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Africa human rights: в Кении бандиты угрожают людям шприцами

Общество

Преступная группировка в Кении совершает нападения на местных жителей при помощи шприцов

Найроби, 23 мая 2019, 11:18 — REGNUM  Жителей кенийских районов Ликони и Кисауни округа Момбаса охватил страх в связи с участившимися случаями нападений, совершаемых группой преступных лиц, угрожающих иглами и шприцами.

Представители организации по защите прав человека в странах Африки «HAKI» (HAKI Africa human rights) сообщили, что преступники используют шприцы для нападения и вымогательства.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представители правозащитной организации призвали граждан помочь местной полиции опознать правонарушителей.

В связи с участившимися случаями совершения подобного рода преступлений, кенийские граждане обвинили полицию в бездействии и заявили, что возьмут закон в свои руки и покончат с бандитами сами.

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Зарубежная хроника
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