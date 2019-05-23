В США могут повысить возраст покупки сигарет

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Законопроект о возможности покупать сигареты только по достижению 21 года внесен в Сенат американского Конгресса. Об этом сообщает газета The Hill.

Повысить возраст покупки сигарет с 18 до 21 года предложили лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн. Инициативу законодатели объяснили увеличением среди молодежи числа курильщиков и тех, кто пользуется вейпами.

По словам Макконелла, «фермеры из штата Кентукки не хотят, чтобы их дети подсаживались на никотин во время учебы». Если предложение одобрят обе палаты Конгресса, документ поступит на подпись президенту США.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в американском минздраве заявили о растущей эпидемии табакокурения среди детей. Если в 2017 году курили 3,6 млн учащихся средних и старших классов, то в 2018-м их стало уже 4,9 млн.

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