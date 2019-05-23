США помогут Пакистану с генно-модифицированным зерном

Исламабад, , 11:20 — REGNUM Представитель министерства сельского хозяйства США при посольстве в Пакистане Кейси Бин заявил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Исламабаду с генно-модифицированным зерном и бобами.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, представитель министерства отметил, что в ближайшем будущем импортируемые из США генно-модифицированные соевые бобы могут быть использованы в Пакистане на корм домашней птице и при разведении рыбы. Кроме того, американский чиновник сообщил журналистам, что пакистанское министерство сельского хозяйства рассматривает возможность разрешить использование генно-модифицированного маиса, который будет также частично поставляться из США.

Кейси Бин также подчеркнул необходимость улучшения семян хлопка — одной из ключевых культур для пакистанской текстильной промышленности. Американские специалисты также сотрудничают с различными ведомствами Пакистана в целях повышения стандартов качества и безопасности продуктов питания.