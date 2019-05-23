Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Кении скончался писатель Ваинаина

Общество

В 2014 году мужчина был включен в список 100 самых влиятельных людей в мире

Найроби, 23 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Активист и писатель Биньяванга Ваинаина, выступавший за права ЛГБТ-сообщества в Кении, скончался 22 мая. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на заявление семьи погибшего.

По информации телерадиокомпании, Ваинаина скончался в возрасте 48 лет. Активист долгое время болел и умер в больнице. Родственники погибшего не называют болезнь, от которой скончался Ваинаина.

Активист являлся обладателем писательской награды Caine, а в 2014 году был включен газетой Times в список 100 самых влиятельных людей в мире.

Ваинаина скончался за два дня до того, как Верховный суд Кении примет решение об отмене запрета на однополые отношения. Ваинаина был одним из первых жителей Кении, совершивших публичный каминг-аут.

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