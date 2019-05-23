В Кении скончался писатель Ваинаина

Найроби, , 10:58 — REGNUM Активист и писатель Биньяванга Ваинаина, выступавший за права ЛГБТ-сообщества в Кении, скончался 22 мая. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на заявление семьи погибшего.

По информации телерадиокомпании, Ваинаина скончался в возрасте 48 лет. Активист долгое время болел и умер в больнице. Родственники погибшего не называют болезнь, от которой скончался Ваинаина.

Активист являлся обладателем писательской награды Caine, а в 2014 году был включен газетой Times в список 100 самых влиятельных людей в мире.

Ваинаина скончался за два дня до того, как Верховный суд Кении примет решение об отмене запрета на однополые отношения. Ваинаина был одним из первых жителей Кении, совершивших публичный каминг-аут.