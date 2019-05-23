Новый проект вместо устаревшего: в Дагестане спасают Самурский лес

Дербент, Дагестан, , 11:06 — REGNUM В Дагестане продолжают искать пути водоснабжения города Дербента без нанесения ущерба Самурскому лесу. Основным источником водозабора могут стать родники, находящиеся в селе Азадоглы Магарамкентского района республики. Об этом на своей странице в Instagram заявил мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Мы провели анализ, и сейчас есть понимание, что этот вариант хорош тем, что вода отсюда будет идти самотеком до насосной станции в селе Нюгди, что значительно снизит себестоимость ресурса. При этом не будет нарушен баланс воды в реке Самур, а значит будет исключена вероятность угрозы существования Самурского леса», — написал градоначальник.

Ранее рассматривался вариант с Самурским водозабором, ход строительства которого 22 мая проинспектировал Хизри Абакаров. Мэр отметил, что данный проект не только вызывает социальное напряжение среди населения прилегающих к Самурскому лесу сел, но и «морально устарел». К тому же воду из скважин должны будут качать 17 электрических насосов, и расходы, по словам главы города, сделают воду из Самурского водозабора очень дорогой для потребителей Дербента.

«Специалисты сделали расчет — один кубический метр обойдется в сумму 16 руб. 80 коп. Это дорого и нерационально», — подчеркнул градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, борьба за Самурский лес продолжается не первый год. Строительство водозаборного комплекса на территории лианового реликтового леса планировалось завершить ещё в 2013 году. Он якобы должен был решить проблему с дефицитом питьевой воды в Дербенте и прилегающих населённых пунктах.

Однако жители окрестных сел Магарамкентского района, где на границе с Азербайджаном находится российская часть леса, выступили против данного проекта и «живым щитом» встали на защиту породного комплекса, всякий раз срывая строительные работы. Они, а также ряд независимых федеральных и международных экспертов уверены, что водозаборный объект приведёт к высыханию уникального леса и снижению уровня воды в их хозяйственных колодцах.

В августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Дагестана разработать проект по обеспечению водой Дербента и близлежащих населённых пунктов, который бы не причинял вреда Самурскому лесу. Тем не менее, с тех пор попытки возобновить приостановленные работы неоднократно предпринимались, теперь уже новым подрядчиком. Добавим, что альтернативный вариант с водоснабжением Дербента с помощью родников в селе Азадоглы ранее неоднократно предлагался экспертами и защитниками леса.

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