Четверг, 23 Мая 2019 года
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Владимира Соловьева вызвали на дуэль из-за слов о бесах

Общество

«На ринге, на татами, на чем угодно»

Краснодар, 23 мая 2019, 10:51 — REGNUM  Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на поединок телеведущего Владимира Соловьева, который назвал «бесами» противников строительства храма в Екатеринбурге. Свой призыв Гурьев опубликовал в своем канале «Человек пельмень» на платформе «Яндекс.Дзен».

"Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ», — грубо обратился Гурьев к телеведущему.

Автор открытого письма заявил, что кто-то должен первым призвать Соловьева к ответу. Гурьев предложил оппоненту поединок «на ринге, на татами, на чем угодно» и добавил, что тот «заслужил люлей».

Ранее Соловьев в интервью СМИ заявил, что протест против возведения в сквере Екатеринбурга православного храма подогревается некоторыми медиаменеджерами. Ситуацию он сравнил с событиями в Москве на Болотной площади в 2012 году.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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