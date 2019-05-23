Владимира Соловьева вызвали на дуэль из-за слов о бесах

Краснодар, , 10:51 — REGNUM Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на поединок телеведущего Владимира Соловьева, который назвал «бесами» противников строительства храма в Екатеринбурге. Свой призыв Гурьев опубликовал в своем канале «Человек пельмень» на платформе «Яндекс.Дзен».

"Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ», — грубо обратился Гурьев к телеведущему.

Автор открытого письма заявил, что кто-то должен первым призвать Соловьева к ответу. Гурьев предложил оппоненту поединок «на ринге, на татами, на чем угодно» и добавил, что тот «заслужил люлей».

Ранее Соловьев в интервью СМИ заявил, что протест против возведения в сквере Екатеринбурга православного храма подогревается некоторыми медиаменеджерами. Ситуацию он сравнил с событиями в Москве на Болотной площади в 2012 году.