Глава МВД Турции: Стамбул — самый чистый и спокойный мегаполис в мире

Анкара, , 11:17 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Стамбул был одним из городов с самым загрязненным воздухом в мире. Настолько, что нельзя было увидеть что-то в отдалении. Сегодня же это самый чистый мегаполис в мире».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу продолжил: «Сфера обслуживания и подход к проблематике, привнесенный в 1994 году Реджепом Тайипом Эрдоганом, на сегодняшний день изменили наше представление о городе. Он пытался установить обязательный порядок действий местных властей. В детстве, после похода за покупками мы с моим отцом брали такси от Сиркеджи до Аксарая. Мы не проезжали Эйюп и Балат, а возвращались домой через Эдирнекапы. Причина в том, что тех районов боялись, туда никто не заходил. В сегодняшнем же Стамбуле об этом больше не идёт и речи, все живут очень комфортно» .Министр также затронул вопрос проведения муниципальных выборов в городе заново и подчеркнул, что его партия использовала данное ей законом право обращения с протестом в Высшую избирательную комиссию Турции. Он отметил: «Нам говорят, мол, вы не должны опротестовывать. Это ещё почему мы не должны этого делать? Если я не подаю протест, мы не можем защитить наши права, и избиратель спросит за это с нас же».