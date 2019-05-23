Четверг, 23 Мая 2019 года
10:57:49 МСК

Госдума ставит вопрос об увеличении квот для студентов из Вьетнама

Общество

Речь идет о будущих учителях русского языка

Госдума ставит вопрос об увеличении квот для студентов из Вьетнама
Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Москва, 23 мая 2019, 10:48 — REGNUM  Госдума будет делать все возможное для увеличения квоты для студентов — будущих преподавателей русского языка из Вьетнама. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука.

«Мы знаем, что есть запрос на увеличение количества подготовки студентов из Вьетнама в России, будущих преподавателей русского языка. Этот вопрос мы поставили перед правительством. Со своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы квота была увеличена», — заявил Володин.

Важно, чтобы русский язык был доступен для изучения как можно большему количеству граждан Вьетнама, подчеркнул спикер Госдумы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить