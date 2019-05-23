В детской больнице имени Башляевой в Москве завершён капремонт

Москва, , 10:46 — REGNUM В Москве открыли новые отделения в детской городской больнице имени Башляевой, сообщил 23 мая мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«К 35-летию детской горбольницы имени Башляевой сделали капремонт и открыли отделения нейрохирургии, патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь больница принимает в два раза больше малышей», — написал мэр.

Он добавил, что в «отдельных комфортных палатах с детьми могут лежать мамы».

Как сообщало ИА REGNUM, родильный дом Клинической больницы № 8 ФМБА России в Обнинске Калужской области закрылся на ремонт.

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