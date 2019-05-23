В Оренбурге дороги на гарантии нуждаются в повторном ремонте

Оренбург, , 10:31 — REGNUM В деятельности управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга прокуратура выявила нарушения. В ходе осмотра дорог, отремонтированных в 2017—2018 годах, установлены недостатки эксплуатационного состояния дорожного покрытия, разрушение бортовых камней, ливневой канализации, занижение обочин, износ дорожной разметки при том, что гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет четыре года, на камень бортовой — пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

«Как выяснилось в ходе проверки, несмотря на имеющиеся в муниципальных контрактах условия о своевременном выполнении подрядными организациями гарантийных обязательств по ремонту дорог, эти обязательства не исполняются. Администрация Оренбурга, в свою очередь, претензионную работу с подрядчиками не проводит, что влияет на комфорт и качество жизни горожан, существенно снижает авторитет власти», — отметили в прокуратуре.

В список дорог с недостатками вошли более десятка трасс. Их ремонт выполняли шесть оренбургских дорожно-строительных фирм и одна уфимская.

Заместителю главы города внесено представление об устранении нарушений законодательства при эксплуатации дорог с не истёкшим сроком гарантии на асфальтобетонное покрытие и элементы обустройства.

В городской администрации в свое оправдание заявили, что ежегодно в весенний период специалисты управление капитального строительства проводят мониторинг гарантийных автомобильных дорог, ремонт которых был осуществлен в рамках муниципальных контрактов в 2015 — 2018 годах. По итогам комиссионного объезда в адрес подрядных организаций направляются письма с требованием устранить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. В 2019 году специалистами МБУ «УКС» направлено 34 претензии в адрес семи подрядных организаций. На данный момент замечания устранены по 31 претензии на 17 улицах.