В Омске последний звонок прозвучит для тысяч выпускников

Омск, , 10:27 — REGNUM В Омске сегодня, 23 мая, для 5212 выпускников 11 классов и 11 312 девятиклассников прозвучит последний звонок. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Выпускников поздравили власти Омска и Омской области.

«Теперь вы смело можете принимать самостоятельные решения и планировать свою жизнь, ведь с последним звонком для вас завершится один из ярчайших этапов жизни — детство. Вы переходите на новый этап — сложный, но очень интересный, на котором каждый день будете сдавать экзамен — экзамен жизни», — говорится в поздравлении мэра Омска Оксаны Фадиной и председателя Омского горсовета Владимира Корбута.

«Впереди у вас очень ответственная пора: нужно успешно сдать экзамены, выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. Некоторые уже знают, в чем их призвание, другим ещё предстоит это сделать. Желаем вам найти себя, состояться во взрослой жизни и достичь успеха!» — поздравили выпускников губернатор Омской области Александр Бурков и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, всего в регионе в этом году девятый класс оканчивают 21 тысяча человек. Ещё 9 тысяч человек выпускаются из одиннадцатого класса.

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