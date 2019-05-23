В Ярославле светофоры дополнят сигналом для «гаджетозависимых»

Ярославль, , 10:25 — REGNUM В Ярославле двадцать пешеходных переходов оборудуют тротуарной светодиодной LED-плиткой, которая будет дублировать сигналы светофора. Об этом пишет официальный сайт мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый такой переход появился на улице Первомайской рядом с Волковским театром. В мэрии это объясняют заботой о «гаджетозависимой» молодежи.

«Наша молодёжь всё больше погружается в информационное пространство. Они идут и смотрят в свои гаджеты, не обращая внимание на светофорное регулирование. Чтобы обезопасить наших детей и просто погруженных в интернет жителей и гостей города, мэр принял решение оснастить пешеходные переходы такой плиткой»,— сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.

В социальных сетях многие жители города негативно восприняли новшество. Они пишут, что лучше бы власти отремонтировали дороги. Однако в мэрии заверяют, что светофоры для «гаджетозависимых» устанавливаются за счет «внебюджетных источников». Что это за источники, мэрия не указывает, но обычно в таких случаях речь идет о муниципальных предприятиях.

Если предыдущий мэр города Владимир Слепцов активно внедрял малопонятные горожанам малые архитектурные формы, то Владимир Волков, похоже, питает особую слабость к светофорам. С его приходом ряд светофоров были украшены дополнительной светодиодной подсветкой.

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