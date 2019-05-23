Женщину-полицейского в Ингушетии судят за преступление 10-летней давности

Магас, , 10:18 — REGNUM В Ингушетии попала на скамью подсудимых сотрудница МВД по республике. Её обвиняют в мошенничестве. Злоумышленница польстилась на 6 млн рублей, предназначенных для улучшения жилищных условий сотрудникам правоохранительных органов, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено следствием, 10 лет назад 58-летняя жительница республики подала документы в жилищно-бытовую комиссию МВД, в которых указала недостоверные сведения о количественном составе своей семьи. Из корыстных соображений она увеличила число своих домочадцев до 11 человек, что не соответствовало действительности. Обманным путем сотрудница полиции получила 6 млн рублей.

Однако в 2019 году преступление было выявлено, и теперь уже бывшая полицейская попала на скамью подсудимых.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Ингушетии попал под суд начальник отделения вневедомственной охраны по Назрановскому району МВД. Его обвинили в хищении более 8,3 млн рублей, которые были выделены на премии сотрудникам отделения. Суд отправил оборотня в погонах на три года в колонию общего режима.