Завышенный балл: в Перми прокуратура проверит элитную гимназию

Пермь, , 10:11 — REGNUM В Перми прокуратура проверит гимназию № 4. Информация о гендерном неравенстве детей при поступлении в первый класс в этом учреждении вызвала широкий резонанс и стала поводом для надзора и контроля, сообщают СМИ.

Прокуратура запросит у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснение ситуации. В случае нарушений будут приняты меры, сообщает портал 59.RU.

Напомним, 22 мая в интернете появились фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии. В нем указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков 65,7, а девочек — 69,1. Возник скандал вокруг темы дискриминации детей по половому признаку. Помимо прокуратуры в ситуации разбираются городской департамент образования и уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

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