217-летнюю мечеть Казани оформили на баланс государства: спор прекращён

Казань, , 10:03 — REGNUM Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Татарии и Ульяновской области отказалось от иска к комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани и министерству земельных и имущественных отношений республики. Производство по спору за здание старинной мечети площадью 522,7 кв. м и участок под ней прекращено, так как к дате слушаний по существу вопроса за истцом было зарегистрировано право собственности на спорный объект и без судебного решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, иск был подан в середине марта 2019 года, в нём речь шла о признании права собственности Российской Федерации на здание площадью 522,7 кв. м и земельный участок площадью 5290 кв. м по улице Мазита Гафури, 34а. По этому адресу на сегодня два объекта — Татарская гимназия №1 имени Г. Тукая и старинная мечеть «Иске-Таш», что в переводе обозначает «старокаменная». Позднее выяснилось, что речь в иске идёт именно о памятнике федерального значения — мечети, построенной в 1802 году. Из открытых источников известно, что её построили на пожертвования торговца Габдуллы Утямышева, а в 1830 году она была реконструирована по проекту Александра Шмидта. Мечеть закрыли в конце 1930-х годов, в советские годы её использовали и как школу, и как склад, но в 1994 году здание вернули верующим.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка под мечетью «Иске-Таш» составляет 65 652 603 рубля.

В качестве обоснования своих требований истец изначально ссылался на постановление Совета министров РСФСР от 30.08.1960 года №1327 и постановление кабинета министров Татарии от 29.04.2000 года №300. Духовное управление мусульман РТ участвовало в деле третьим лицом.

До рассмотрения обоснованности претензий дело так и не дошло, неожиданно управление отказалось от своих притязаний.

«В судебном заседании истец заявил ходатайство об отказе от иска в полном объеме в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с регистрацией Управлением Росреестра по РТ права собственности истца на спорный объект недвижимости. Истец указывает, что последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцу понятны», — уточняется в определении суда.