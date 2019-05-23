В День России на ВДНХ пройдёт «Самоварфест»

Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве на ВДНХ в День России состоится ежегодный фестиваль гостеприимства «Самоварфест», сообщается на портале мэра столицы.

В рамках фестиваля состоится концерт с участием детских фольклорных и хореографических коллективов, кукольные, а также большой концерт с участие популярных российских исполнителей.

Также гости фестиваля смогут купить продукцию и сувениры из разных регионов России, попробовать блюда национальных кухонь, а также узнать больше о народных промыслах и ремеслах.

Главным событием фестиваля «Самоварфест» станет хоровод дружбы, присоединиться к которому смогут все желающие. Планируется, что он станет самым большим в истории Москвы.

Подробности: В Москве на фестивале «Самоварфест» установлено два мировых рекорда

Как сообщало ИА REGNUM, на фестивале «Самоварфест» в 2017 года в саду «Эрмитаж» были установлены два мировых рекорда.

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