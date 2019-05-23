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Код «красный»: из-за засухи на юго-западе КНР гибнет урожай, закрыты школы

Общество

В общей сложности 232 353 гектар зерновых было повреждено и 13 020 гектар полностью уничижено засухой

Код «красный»: из-за засухи на юго-западе КНР гибнет урожай, закрыты школы
LuidmilaKot
Жара поле

Куньмин, Китай, 23 мая 2019, 09:33 — REGNUM  Суровая и продолжительная засуха привела к тому, что 737 333 гектаров зерновых было повреждено в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства, передает 23 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 232 353 гектар зерновых было повреждено и 13 020 гектар полностью уничижено засухой. С начала весны в данном районе Китая наблюдается аномально низкое количество осадков.

В Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, городах Пуэр и Юйси был объявлен «красный» уровень угрозы в связи с засухой и высокими температурами, которые держатся вот уже несколько дне подряд. Школы в Сишуанбаньне даже временно прекратили занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейшая жара обрушилась на целый ряд районов севера Китая, включая долины рек Хуанхэ и Хуайхэ. Температура в некоторых районах может подниматься до 40 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильнейшая жара до 40 градусов Цельсия обрушится на север Китая

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Жара, засуха
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