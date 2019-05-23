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Украинские спецслужбы причастны к волне ложных минирований в РФ — МГБ ЛНР

Общество

Материалы переданы в Следственный комитет РФ

Украинские спецслужбы причастны к волне ложных минирований в РФ — МГБ ЛНР
Mimzy
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Луганск, 23 мая 2019, 09:36 — REGNUM  Массовые сообщения о минировании торгово-развлекательных центров и других объектов на территории России и Донбасса распространяли представители украинских спецслужб. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, сообщается на официальном сайте спецслужбы.

«В ходе проведения контрразведывательных мероприятий сотрудниками министерства получен секретный документ Сил Спецопераций (ССО) ВСУ, подтверждающий причастность 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины к террористической деятельности», — сказано в сообщении.

По данным спецслужб ЛНР, сотрудники отдела подготовки и проведения информационных мероприятий ССО ВСУ, а также их агенты сообщали о ложном минировании объектов инфраструктуры на территории России и Донбасса.

«По факту информационного терроризма украинских спецслужб МГБ ЛНР будет возбуждено уголовное дело, материалы которого впоследствии будут переданы Следственному комитету Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее по городам России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры — вокзалов, аэропортов, торгово-развлекательных центров и других мест, в которых наблюдаются крупные скопления людей.

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