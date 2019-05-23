Украинские спецслужбы причастны к волне ложных минирований в РФ — МГБ ЛНР

Луганск, , 09:36 — REGNUM Массовые сообщения о минировании торгово-развлекательных центров и других объектов на территории России и Донбасса распространяли представители украинских спецслужб. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, сообщается на официальном сайте спецслужбы.

«В ходе проведения контрразведывательных мероприятий сотрудниками министерства получен секретный документ Сил Спецопераций (ССО) ВСУ, подтверждающий причастность 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины к террористической деятельности», — сказано в сообщении.

По данным спецслужб ЛНР, сотрудники отдела подготовки и проведения информационных мероприятий ССО ВСУ, а также их агенты сообщали о ложном минировании объектов инфраструктуры на территории России и Донбасса.

«По факту информационного терроризма украинских спецслужб МГБ ЛНР будет возбуждено уголовное дело, материалы которого впоследствии будут переданы Следственному комитету Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее по городам России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры — вокзалов, аэропортов, торгово-развлекательных центров и других мест, в которых наблюдаются крупные скопления людей.

Читайте также: В Новокузнецк пришла новая волна сообщений о минировании

А также: Неизвестные «заминировали» ТЦ и аэропорт в четырех городах Кубани