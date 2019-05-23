Шесть видов животных в России оказались на грани исчезновения

Москва, , 09:21 — REGNUM В России в будущем могут перестать существовать сразу несколько видов животных. Под угрозой исчезновения оказались сайгак и переднеазиатский леопард. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

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Также, по мнению экспертов, угроза исчезновения на территории России нависла и над куликами-лопатенями, кречетами, сахалинскими осетрами и калугами, сообщает ТАСС.

При этом популяцию некоторых видов животных, которые находились на грани вымирания в XX веке, благодаря усилиям специалистов и целого ряда организаций удалось увеличить.

Как сообщила ИА REGNUM в WWF, работа фонда сконцентрирована на сохранении десяти так называемых «флаговых» видов животных — амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс, зубр, белый медведь, дикий северный олень, атлантический морж, алтайский горный баран (аргали) и сайгак.

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«Это не просто красивые животные, а виды-индикаторы, благополучие которых означает и благополучие и здоровье всей экосистемы, в которой они обитают. Исчезновение такого вида из природы влечёт за собой необратимую «цепную реакцию», нарушается баланс и экосистема начинает рушиться как карточный домик», — пояснили в фонде.

Так, в частности, в результате многолетних совместных усилий специалистов и целого ряда организаций количество амурских тигров удалось увеличить до 580 особей, а цель, которая обозначена в стратегии WWF ещё более амбициозная — 600 диких амурских тигров к 2022 году. Для сравнения: в начале ХХ века амурских тигров насчитывалось около 1000, f в 1940-е их оставалось лишь около 50 особей.