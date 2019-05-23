Бухгалтеру полиции в Дагестане вынесли приговор за хищение 31 млн рублей

Махачкала, , 09:23 — REGNUM Бывший бухгалтер отдела МВД по Тляратинскому району Дагестана Мадинат Абдуллаева признана виновной по делу о присвоении почти 31,3 млн рублей. Ей назначено наказание в виде 4,5 года колонии общего режима, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 23 мая представитель районного суда.

Установлено, что Абдуллаева в период с 2011 по 2015 годы не предоставляла в Федеральную налоговую службу справки о доходах на сотрудников отдела полиции. Удержанный налог на доходы физических лиц она не перечисляла. Денежные средства злоумышленница присваивала.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в хищении стипендий студентов на сумму более 13 млн рублей подозревается главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета. По данным следствия, с февраля по ноябрь 2017 года она забирала наличные средства под предлогом выдачи их обучающимся и присваивала себе.

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