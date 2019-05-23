В Биробиджане последний звонок был заглушен ямочным ремонтом дорог

Биробиджан, , 09:09 — REGNUM На привокзальной площади Биробиджана во время торжественной части «последнего звонка», дорожные рабочие заглушили парад выпускников своим специнструментом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным местного издания «Время Биробиджана», старшеклассники города и их родители, собравшиеся на привокзальной площади, вместо поздравительных речей и торжественной музыки услышали грохот отбойных молотков, который перекрывал все звуки, мешая вести официальную часть мероприятия.

«Неужели нельзя было такие вещи согласовать»? — спрашивает родитель одного из выпускников в соцсетях.

«Настроение подорвали, ничего не скажешь», — пожаловался другой родитель.

Только вмешательство полицейского, переговорившего с бригадиром ремонтников, остановило грохот. В дальнейшем празднование пошло по заранее запланированному сценарию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в маленьком сахалинском селе Арги-Паги в этом году не будет выпускного бала. Школу оканчивает всего одна ученица — Алина Распопова. Ещё зимой выпускников было два, но со второго полугодия единственный одноклассник Алины перевёлся в райцентр Тымовское. Алину учителя характеризуют как очень прилежную ученицу. Она готовится стать медиком. В прошлом году в Приморском селе Хасан, где месяц назад встречали Ким Чен Ына, выпускалось всего пять человек.