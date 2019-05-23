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Во Франции за три года выйдут на свободу десятки осужденных за терроризм

Общество

К концу 2022 года 254 из 510 заключенных выйдут на свободу

Париж, 23 мая 2019, 09:20 — REGNUM  Половина осужденных за терроризм во Франции, 254 человека, будут освобождены к концу 2022 года. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила министр юстиции Франции Николь Белубэ в интервью Le Monde.

«К концу 2021 года будет освобождено 107 человек, а к 2022 году — ещё 147 человек из 510 заключенных», — заявила министр, добавив, что освобожденные будут подвергаться «исключительно серьезному контролю со стороны разведывательных служб».

Напомним, с 1 июля 2019 года национальная антитеррористическая прокуратура Франции заменит антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Новый орган также будет заниматься преступлениями против человечности.

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Антитеррор
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