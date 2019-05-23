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На Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда

Общество

Их пытаются ввести в график

На Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда
Железная дорога

Москва, 23 мая 2019, 08:49 — REGNUM  На Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) происходят задержки поездов, сообщили журналистам 23 мая в «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

«На Белорусском направлении задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в Twitter компании.

В ЦППК принесли извинения за неудобства. В комментариях под сообщением пассажиры жалуются на опоздания поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, новые поезда «Иволга» с 20 мая начали выполнять экспресс-рейсы между станциями «Подольск» (Московская область) и «Царицыно» (Москва).

Читайте ранее в этом сюжете: Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

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