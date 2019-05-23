В парках Москвы откроют необычные танцплощадки

Москва, 23 мая 2019, 08:29 — REGNUM Летом в парках Москвы организуют необычные танцплощадки. В частности, они появятся в парках «Зарядье» и «Сокольники», сообщается на портале мэра столицы.
В парках с 26 мая по 31 августа дважды в неделю будут проводить бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Регистрации не требуется.
На мастер-классах москвичи смогут освоить движения танца буги-вуги и акробатического рок-н-ролла. Занятия будут вести профессиональные танцоры.
Подробности: Около 40 парков Москвы проведут бесплатные занятия йогой
Как сообщало ИА REGNUM, в московских парках с 1 июня в восьмой раз стартует проект «Йога в парках». Бесплатные занятия будут проводиться в 37 городских парках.
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