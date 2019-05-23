Четверг, 23 Мая 2019 года
08:28:14 МСК

В работе YouTube произошел очередной сбой

Общество

Большинство проблем связаны с трансляцией видео

Москва, 23 мая 2019, 08:28 — REGNUM  Пользователи сервиса YouTube в ряде стран сообщили о сбое в работе видеохостинга, свидетельствую данные портала Downdetector.

Так, о сбоях в работе сообщили в том числе пользователи из России, США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, а также Румынии и с Украины. Большинство проблем связаны с трансляцией видео (75%), еще 13% отметили невозможность войти в свои аккаунты, 11% — некорректную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в YouTube произошел массовый сбой по всему миру, пользователи не могли войти даже в свои аккаунты. С подобными проблемами видеохостинг столкнулся также в феврале текущего года и октябре 2018 года.

Читайте также: В работе YouTube произошел очередной глобальный сбой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить