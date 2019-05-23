В Перми из-за ремонта улиц изменили маршрут международного марафона

Пермь, , 08:14 — REGNUM В Перми оргкомитет утвердил маршрут Международного марафона, который пройдет в краевой столице в сентябре 2019 года. В связи с запланированным началом реконструкции Комсомольского проспекта и ремонтом на улице Революции трасса изменена, но она по-прежнему пройдет по центру города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Изменения затронут в первую очередь длинные дистанции. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее.

В ближайшее время трассы должны пройти процедуру сертификации. Для этого Пермь посетит официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Напомним, Пермский международный марафон в 2019 году пройдет в третий раз. В 2017 году участие приняли более 5,5 тыс. человек, в 2018 году — 7,2 тыс. человек. В 2019 году ожидается 10 тыс. спортсменов. В масштабном забеге охотно участвуют высокопоставленные чиновники региона. В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались 3092 человека.