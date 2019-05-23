Четверг, 23 Мая 2019 года
08:14:18 МСК

В Перми из-за ремонта улиц изменили маршрут международного марафона

Общество

Третий Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября

Пермь, 23 мая 2019, 08:14 — REGNUM  В Перми оргкомитет утвердил маршрут Международного марафона, который пройдет в краевой столице в сентябре 2019 года. В связи с запланированным началом реконструкции Комсомольского проспекта и ремонтом на улице Революции трасса изменена, но она по-прежнему пройдет по центру города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Изменения затронут в первую очередь длинные дистанции. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее.

В ближайшее время трассы должны пройти процедуру сертификации. Для этого Пермь посетит официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Напомним, Пермский международный марафон в 2019 году пройдет в третий раз. В 2017 году участие приняли более 5,5 тыс. человек, в 2018 году — 7,2 тыс. человек. В 2019 году ожидается 10 тыс. спортсменов. В масштабном забеге охотно участвуют высокопоставленные чиновники региона. В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались 3092 человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Легкая атлетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить