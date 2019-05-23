Вернуть эвакуированный автомобиль в Москве поможет робот

Москва, , 08:09 — REGNUM На горячей линии в контакт-центре «Московский транспорт» в пилотном режиме начал работать робот, сообщается на портале мэра столицы.

Робот поможет вернуть с улиц столицы за неправильную парковку эвакуированный автомобиль. По телефону он уточняет у водителей госномер машины, объясняет, где она находится, что необходимо сделать, чтобы её вернуть.

Отмечается, что по статистике робот помогает решить вопрос в два раза быстрее, чем живой оператор. С ним уже поговорили более 1 тыс. человек.

Планируется, что в будущем все звонки, связанные с эвакуацией автомобиля, будет обрабатывать робот. При этом сложные вопросы москвичи всё же смогут обсудить с человеком.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) начал работать робот. Он помогает гражданам быстрее узнать о готовности документов.

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