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В Ростове-на-Дону установили скамейки с солнечными батареями

Общество

Организаторы привлекают внимание горожан к экологическим проблемам

Ростов-на-Дону, 23 мая 2019, 08:07 — REGNUM  Экоскамейки с встроенными солнечными батареями и USB-разъёмами для зарядки телефонов и иных гаджетов установили в Ростове-на-Дону на площади Гагарина, сообщила пресс-служба Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Ростова-на-Дону.

Организаторами акции выступил ИЦАЭ при поддержке Донского государственного технического университета (ДГТУ). Цель мероприятия — привлечение внимания горожан к экологическим проблемам и необходимости развития безуглеродной энергетики, включая атомную энергетику.

После разрезания красной ленты на площади выступили спортсмены федерации по роупскиппингу и спортивной гимнастике, провели показательные выступления со скакалками и организовали мастер-класс, зарядив всех присутствующих позитивным настроением.

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