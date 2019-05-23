В Северо-Казахстанской области оптимизировали департамент полиции

Петропавловск, Казахстан, , 07:57 — REGNUM В департаменте полиции Северо-Казахстанской области сократили 281 штатную единицу или более 10% от численности аттестованного состава. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции области отметили, что в рамках оптимизации упразднили должности руководителей среднего звена — начальников отделений. Вместо этого введены должности исполнителей.

Кроме того, в департаменте объединили управление по борьбе с организованной преступностью с управлением криминальной полиции, управление дознания и следственное управление, управление оперативного планирования и управление специальной подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года министерство внутренних дел Казахстана опубликовало проект постановления, в рамках которого в ведомстве планируется сократить штат на 10 592 человека.

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