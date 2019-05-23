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«Под влиянием холодного фронта»: синоптики о погоде в Москве 23 мая

Общество

При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами грозы

«Под влиянием холодного фронта»: синоптики о погоде в Москве 23 мая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 23 мая 2019, 07:47 — REGNUM  В Москве сегодня, 23 мая, днем ожидается до +23 градусов, сообщают «Метеоновости».

По данным синоптиков, предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием холодного фронта. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

«Воздух в Москве прогреется до 21−23, по области — до 19−24 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер северо-западный 5−10 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и области на 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В столичном регионе ожидается сильный ветер и гроза. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 мая в течение 12 часов.

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