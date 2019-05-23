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В Казахстане отстранили 484 медработника из-за отсутствия сертификатов

Общество

В Карагандинской области выявлено 13 поддельных сертификатов

Нур-Султан, 23 мая 2019, 07:43 — REGNUM  Более 480 медицинских работников в Казахстане отстранены от клинической практики из-за отсутствия сертификатов специалистов, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что в 18 медорганизациях Чимкента и Туркестанской области отстранили 117 медработников, в Карагандинской области — 92 медработника, в Павлодарской области — 142, Джамбульской области — 30, Алма-Атинской области — 48, Атырауской области — 55.

Кроме того, в Карагандинской области выявлено 13 поддельных сертификатов, в Чимкенте выявлено 5 поддельных сертификатов. Материалы по этим нарушениям будут направлены в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 года бывший заместитель председателя правительства Казахстана Ерболат Досаев в ответе на депутатский запрос сказал, что к кадровым проблемам в системе здравоохранения относится дефицит персонала по первой медико-санитарной помощи.

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