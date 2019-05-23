Сильнейшая жара до 40 градусов Цельсия обрушится на север Китая

Пекин, , 07:33 — REGNUM Национальный метеоцентр Китая прогнозирует высокие температуры в целом ряде регионов северной части страны, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Начиная с 23 и по 24 мая высокие температуры до 37 градусов Цельсия воцарятся в целом ряде центральных и восточных районах севера Китая. Большая часть этих районов пролегает между реками Хуанхэ и Хуайхэ, в западных районах провинции Ляонин и центральной части провинции Юньнань.

В некоторых районах возможны также температурные максимумы более 40 градусов Цельсия, предупреждают метеорологи, которые отмечают, что подобные температурные феномены характерны для этой местности в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, жара и песчаные бури накрыли в середине мая автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая. Сила их была такой, что днем было сумеречно как вечером, а вечером темно как ночью.

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