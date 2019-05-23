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В Оренбуржье продавец пойдёт под суд за фальсификат на 1,8 млн рублей

Общество

В торговом комплексе в Орске выявлена крупная партия обуви с маркировкой известных брендов

Оренбург, 23 мая 2019, 07:26 — REGNUM  В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется предприниматель, торговавшая фейковой обувью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, уголовное дело, возбужденное по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», направлено в суд.

Про данным правоохранительных органов, крупная партия контрафактной обуви изъята в одном из торговых центров Орска. Установлено, что оренбурженка закупила на рынке в Свердловской области более 200 пар обуви с маркировкой известных брендов на сумму более 1,8 млн рублей для дальнейшей реализации в Орске по более высокой стоимости.

По результатам экспертизы товар признан контрафактным, вся обувь изъята.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье усилят меры ответственности за контрафактную продукцию

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