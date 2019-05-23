Губернатор Приамурья попросил у Матвиенко денег

Благовещенск, , 06:55 — REGNUM Во время встречи губернатора Приамурья Василия Орлова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, глава региона попросил дополнительного финансирования из федерального бюджета для выравнивания зарплат медицинским работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Мы обсудили наиболее злободневные вопросы для региона — это здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, вопрос необходимости выделения дополнительных средств за счёт федерального бюджета, в том числе и для исполнения майского указа по выравниванию заработной платы медицинским работникам. С учётом перспектив роста заработной платы нам необходимо будет предусматривать на это значительные суммы в ближайшие годы. Считаем, что федеральный бюджет может оказать нам в этом помощь», — сказал Василий Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные обращения и жалобы медицинских работников Приамурья заставили губернатора Василия Орлова посетить многострадальную больницу в Белогорске, в которой он разъяснил коллективу больницы свою позицию по данному вопросу.

«Действительно есть снижение по первому кварталу по заработной плате. С коллегами из минфина и минздрава думаем, каким образом эту ситуацию решить. Она наиболее актуальна для нескольких амурских больниц. Алгоритмы решения есть, понимаем, что делать, находимся в дискуссии с федеральным министерством здравоохранения», — прокомментировал ситуацию губернатор.