Четверг, 23 Мая 2019 года
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На юге Китая раскрыт случай контрабанды 1,6 млн тонн мрамора

Общество

Было задержано двадцать четыре подозреваемых

Гуанчжоу, Китай, 23 мая 2019, 05:25 — REGNUM  Порядка 1,6 млн тонн контрабандного мрамора стоимостью 1,8 млрд юаней ($260 млн) было выявлено таможней провинции Гуанчжоу на юге Китая, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Было задержано двадцать четыре подозреваемых, сообщили местные власти. Таможенные власти городов Гуанчжоу и Шэньчжэнь начали совместную операцию по борьбе с контрабандой еще в апреле 2019 года. Расследование вывело по следу на подозреваемого по фамилии Ху, который ввозил в Китай мрамор из-за рубежа, декларируя его по цене дешевых камней для ухода от уплаты пошлин. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуанчжоу за первые четыре месяца 2019 года был изъято 7746 кг контрабанды слоновой кости.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Гуанчжоу за 4 месяца изъято 7746 кг слоновой кости

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Контрабанда и борьба с ней
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