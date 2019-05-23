На юге Китая раскрыт случай контрабанды 1,6 млн тонн мрамора

Гуанчжоу, Китай, , 05:25 — REGNUM Порядка 1,6 млн тонн контрабандного мрамора стоимостью 1,8 млрд юаней ($260 млн) было выявлено таможней провинции Гуанчжоу на юге Китая, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Было задержано двадцать четыре подозреваемых, сообщили местные власти. Таможенные власти городов Гуанчжоу и Шэньчжэнь начали совместную операцию по борьбе с контрабандой еще в апреле 2019 года. Расследование вывело по следу на подозреваемого по фамилии Ху, который ввозил в Китай мрамор из-за рубежа, декларируя его по цене дешевых камней для ухода от уплаты пошлин. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуанчжоу за первые четыре месяца 2019 года был изъято 7746 кг контрабанды слоновой кости.

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