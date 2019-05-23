Власти штата Вашингтон разрешили удобрять землю трупами

Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Разлагающиеся человеческие тела разрешено использовать как удобрение почвы в штате Вашингтон (США), передает BBC News.

Соответствующий указ подписал 21 мая глава штата Джей Инсли. Отмечается, что такие удобрения могут использоваться как альтернатива кремации и традиционному захоронению в земле.

Уточняется, что для использования тела умершего на удобрения его будут помещать в специальный контейнер. После разложения «удобрение» можно использовать по назначению.

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