Четверг, 23 Мая 2019 года
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Власти штата Вашингтон разрешили удобрять землю трупами

Общество

Останки человеческих тел в этом штате разрешили использовать как удобрения

Вашингтон, 23 мая 2019, 05:24 — REGNUM  Разлагающиеся человеческие тела разрешено использовать как удобрение почвы в штате Вашингтон (США), передает BBC News.

Соответствующий указ подписал 21 мая глава штата Джей Инсли. Отмечается, что такие удобрения могут использоваться как альтернатива кремации и традиционному захоронению в земле.

Уточняется, что для использования тела умершего на удобрения его будут помещать в специальный контейнер. После разложения «удобрение» можно использовать по назначению.

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Культура и общество США
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