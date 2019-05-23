Без жертвоприношений, без звукоусиления: ДУМ о спорной мечети в Казани

Казань, , 05:14 — REGNUM Совет аксакалов Духовного управления мусульман РТ прокомментировал ситуацию вокруг строительства мечети в Авиастроительном районе Казани, которое вызвало недовольство у части жильцов ближайшего дома, отметив, что шесть лет назад в поддержку объекта были собраны подписи 300 горожан. В официальном комментарии уточняется, что, беря в расчёт расположение жилых домов и образовательных учреждений, в мечети не будут проходить «обряды ритуального жертвоприношения — курбан» и использовать звукоусиливающую аппаратуру во время призыва на намаз, передаёт ИА REGNUM.

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Напомним, часть жителей ближайших к стройплощадке домов выступили с открытым обращением к мэру города Ильсуру Метшину, в котором просили подобрать другое место под сооружение, отмечая, что, по их мнению, будут нарушены нормы инсоляции, возникнет проблема с тишиной и парковками. Звучали также опасения, что пострадает и зелёная зона.

Вопрос строительства мечети на улице Годовикова поднимается с 2007 года, а на публичных слушаниях объект рассмотрели в 2015 году, но с самого анонса предстоящей стройки горожан волновало то, как это отразится на их жизни. При этом целевое назначение постройки, то, что строить будут именно мечеть, волновало далеко не всех, жителей тревожит исключительно точечность застройки.

Заказчиком объекта выступает ММРО Приход мечети «Рахматулла» ЦРО-ДУМ РТ, на имя которого властями 23 января 2019 года было выдано разрешение на строительство. Начать работы планируется во втором квартале 2019 года, а завершить в третьем квартале 2022 года. 20 мая во дворе дома 23А по улице академика Павлова прошёл сход жителей, на котором часть выступила за строительство, а другая против.

По данным публичной кадастровой карты, участок, на котором запланировано возведение, имеет площадь 2 330 кв. м, его кадастровая стоимость — 15 252 669,3 рубля, разрешённое использование — для объектов общественно-делового значения, по документу — культовый объект.

Совет аксакалов ДУМ РТ прокомментировал спор вокруг строительства религиозного сооружения, отметив, что на сегодня в районе всего пять мечетей и «все они находятся в отдаленных поселках Кадышево, Щербаковка, Борисоглебское, Караваево и Северный». По мнению совета, это «свидетельствует об острой нехватке мечетей в данном муниципалитете и доставляет мусульманам трудности с исполнением своих религиозных потребностей». В комментарии уточняется, что жители с просьбой выделить участок под мечеть обращались с 2007 года, тогда было несколько свободных территорий, но на них было принято решение построить жилые и социальные объекты, поэтому мэрия предложила участок на пересечении улиц Годовикова и Симонова.

«В 2013 году в поддержку возведения мечети за короткое время было собрано более 300 подписей жителей округи, показывающее реальную потребность здесь в данном духовном учреждении, — уточнили в совете. — Ссылка одного из участников, выступившего против, на то, что данный объект будет строиться на части территории школы №62, признана не соответствующим действительности».

Добавили в совете также и то, что ранее участок был отведен управлению образования Казани на пять лет для расширения пришкольной территории, но по назначению не использован, поэтому его передали под культовое сооружение.

«Таким образом, считаем, что посягательства на школьный двор нет. Расположенный недалеко детский сад был построен намного позже предоставления участка под строительство мечети. И здесь также нет никакого посягательства на их деятельность», — уточнили в совете, добавив, что, принимая во внимание близость жилых домов и образовательных учреждений, «принято решение о том, что здесь не будут проводиться обряды ритуального жертвоприношения-курбан, а также не будет использоваться звукоусиливающая аппаратура во время призыва на намаз».