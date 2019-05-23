В Приамурье дожди затопили дороги

Благовещенск, , 05:19 — REGNUM В результате прошедших дождей, дорожное сообщение во многих районах Приамурья сильно затруднено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В основном пострадали участки дорог с гравийным покрытием, отмечают в ГКУ «Амурупрадор». Такие дороги затапливаются, подмываются, на них из-за воздействия воды появляются выраженные неровности, во многих случаях произошёл подмыв земляного полотна с разрушением дорожного барьерного ограждения.

«Осложнены проезды на участках автомобильных дорог регионального значения в 9 районах области. Из-за неблагоприятных погодных условий чаще всего страдают гравийные дороги. Мы оперативно прорабатываем и организовываем движение транспорта по альтернативным маршрутам. На данный момент транспортное сообщение по региональным трассам затруднено, но проезд есть», — рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Так же дорожник отметил, что в некоторых случаях они фиксируют переливы воды, где трубы не справляются с большим потоком воды, возникают заторы, и приходится устраивать дренаж.

«По всем трассам организовано дежурство, оперативная информация поступает, где возможно — меры принимаются сразу, где нет технической возможности устранения проблемы, идет наблюдение, после стабилизации дорожной ситуации к работам по ликвидации последствий сразу приступят дорожные организации. Водителям рекомендуем быть предельно внимательными, особенно в темное время суток, следовать дорожным знакам, указывающим на объездные маршруты», — отметил руководитель ГКУ «Амурупрадор».

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Как сообщало ИА REGNUM, песчаная буря, пришедшая в Приамурье из Монголии и Китая, принесла ветер и грязный дождь, окрасив небо в жёлтый цвет. Как пояснили в амурском Гидрометцентре, в Монголии и северной части Китая бушевали песчаные бури, и перемещающийся на север циклон всё это приносил в Приамурье.