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В Перми сочли оскорбительными льготы мальчикам при поступлении в гимназию

Общество

Омбудсмен: Если бы я как девочка проходила такой отбор, то была бы оскорблена

Пермь, 23 мая 2019, 04:41 — REGNUM  Приоритет для мальчиков при поступлении в гимназию в Перми неправомочен, несправедлив и оскорбителен для девочек, заявила Светлана Денисова, региональный уполномоченный по правам ребенка, в интервью РБК.

Комментируя информацию о том, что в пермской гимназии №4 к мальчикам при поступлении предъявляются более мягкие требования по знаниям, чем к девочкам, детский омбудсмен отметила неправомочность такой политики, поскольку «ни в федеральном, ни в региональном законодательстве нет норм, которые бы разрешали при приёме детей в школы устанавливать разные требования для девочек и мальчиков».

По словам Денисовой, решение дирекции гимназии равномерно по половому признаку укомплектовывать классы с точки зрения детей и их родителей несправедливо:

«Но, например, если бы я как девочка проходила такой отбор, то была бы оскорблена. И как мама девочки я бы тоже возмутилась».

Детский обмудсмен пообещала обратиться по поводу происходящего в гимназии №4 в городской департамент образования. И родителям она тоже посоветовала обратиться с жалобами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что при поступлении в гимназию №4 Перми мальчикам достаточно набрать 65,7 балла, в то время как проходной бал для девочек составляет 69,1 балла. Из-за этого неравенства в гимназию не прошли 20 девочек.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в гимназии Перми для девочек завысили проходной балл

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