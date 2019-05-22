Политолог Дмитрий Гусев: Я надеюсь, Храм будет построен

Москва, , 23:07 — REGNUM Политолог Дмитрий Гусев считает, что в ситуации со строительством Храма Святой Екатерины в Екатеринбурге крайне важно «учитывать мнение людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 22 мая, опубликовал результаты своего опроса по теме строительства Храма Святой Екатерины в одном из скверов города.

По данным исследовательской организации, против строительства храма выступают лишь 18% граждан. При этом в общей сложности 79% — за строительство этого храма. Из них 7% поддержат возведение в сквере у Театра драмы, ещё 14% тоже за постройку в сквере, но при условии, если проект будет скорректирован с учётом мнения горожан. Ещё 58% опрошенных выступают за строительство храма в другом месте.

При этом 10% респондентов считают сквер удачным местом для строительства. Ещё 74% придерживаются противоположного мнения.

В то же время ВЦИОМ отмечает запрос граждан на информацию о проекте храма Святой Екатерины. 49% опрошенных хватает информации, а у 27% есть дефицит в ней. Ещё 24% затрудняются назвать темы, по которым им не хватает сведений.

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«Надо учитывать мнение людей. Надо строить Храм в другом месте, тем более, что таких предложений очень много. Я хорошо знаю Екатеринбург, и эти предложения — интересные и полезные. Опрос — хорошее дело», — отметил президент Консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«И, я надеюсь, Храм будет построен», — завершил свой комментарий политолог.

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