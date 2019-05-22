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Лазарев сохранил третье место на «Евровидении» после пересчёта голосов

Общество

Организаторы пересчитали результаты конкурса из-за допущенной ошибки

Лазарев сохранил третье место на «Евровидении» после пересчёта голосов
Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary
Сергей Лазарев

Тель-Авив, Израиль, 22 мая 2019, 21:57 — REGNUM  Европейский вещательный союз пересмотрел результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019» из-за ошибки, допущенной при начислении баллов. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба организации.

«При стандартной проверке результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что пересчёт результатов не повлиял на распределение мест стран-участниц и общего победителя конкурса. Тройку лидеров по-прежнему составляют Нидерланды, Италия и Россия.

Российский певец Сергей Лазарев по результатам пересчёта получил один дополнительный балл и его окончательный результат составил 380 баллов.

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